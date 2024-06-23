Синоптики предупредили жителей Алматы и Петропавловска

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 23 июня ожидаются в Алматы и ночью — в Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в воскресенье в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, в большинстве регионов Казахстана 23 июня объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков на большей части территории страны в вовскресенье по-прежнему сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, на западе страны ожидается сильный дождь, шквал, града, также по республике ожидается усиление ветра.

Днем в области Абай, Жетысу, Улытау в Алматинской, Жамбылской областях сохраняется сильная жара, в Павлодарской, Карагандинской областях также ожидается сильная жара.