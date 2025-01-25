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Синоптики предупредили жителей Алматы и ещё трёх городов

Синоптики сообщили о возможном ухудшении качества воздуха в этих городах.

Сегодня, 08:18
АВТОР
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Артём Чурсинов/BaigeNews.kz Сегодня, 08:18
Сегодня, 08:18
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Фото: Артём Чурсинов/BaigeNews.kz

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 25 января ожидаются в  Алматы, Усть-Каменогорске, Темиртау и Караганде, передаёт BaigeNews.kz.

Специалисты прогнозируют в этих городах возможное ухудшение качества воздуха.

Cиноптики рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее в "Казгидромете" сообщили, что в ближайшие три дня в Казахстане ожидается потепление.

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