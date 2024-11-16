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Синоптики предупредили жителей Алматы и ещё двух городов

Сегодня, 08:18
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АО "Казконтент" Сегодня, 08:18
Сегодня, 08:18
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Фото: АО "Казконтент"

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 16 ноября ожидаются в трёх городах Казахстана: в Атырау, Шымкенте и Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в субботу в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики рассказали, какой будет зима в Казахстане.

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