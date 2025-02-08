  • 8 Февраля, 08:49
  • BAIGENEWS

Синоптики предупредили жителей Алматы и ещё четырёх городов

Специалисты прогнозируют в этих городах возможное ухудшение качества воздуха.

Сегодня, 08:09
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay Сегодня, 08:09
Сегодня, 08:09
79
Фото: pixabay

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 8 февраля ожидаются в Павлодаре, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Специалисты прогнозируют в этих городах возможное ухудшение качества воздуха.

Cиноптики рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане на выходных.

Самое читаемое

Наверх