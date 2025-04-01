Синоптики предупредили жителей Алматы и еще 6 городов Казахстана
Синоптики предполагают, что 1 апреля в них возможно ухудшение качества воздуха.
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Синоптики обещают неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха 1 апреля в городах Караганда, Жезказган, Балхаш, Темиртау, Усть-Каменогорск, Шымкент, Алматы , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
К слову, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее мы сообщали, какой будет погода в Казахстане в начале апреля.
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