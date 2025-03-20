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Синоптики предупредили жителей Алматы и еще 5 городов Казахстана

Синоптики предполагают, что 20 марта в них возможно ухудшение качества воздуха.

Сегодня, 08:10
АВТОР
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Синоптики предупредили жителей Алматы и еще 5 городов Казахстана Сегодня, 08:10
Сегодня, 08:10
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По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 20 марта ожидаются в Караганде, Жезказгане, Балхаше, Темиртау, Актобе, Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

К слову, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

 

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