Синоптики предупредили жителей Алматы и еще 5 городов Казахстана
Синоптики предполагают, что 20 марта в них возможно ухудшение качества воздуха.
Сегодня, 08:10
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Сегодня, 08:10Сегодня, 08:10
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По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 20 марта ожидаются в Караганде, Жезказгане, Балхаше, Темиртау, Актобе, Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
К слову, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).