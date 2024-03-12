Синоптики предупредили жителей Алматы и Астаны

По прогнозам "Казгидромет", неблагоприятные метеорологические условия 12 марта ожидаются только в двух городах Казахстана: в Алматы и Астане, передаёт BaigeNews.kz.

"12 марта 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городе Алматы, Астана", - говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее сообщалось, на большей части республики 12 марта сохраняется неустойчивый характер погоды, который принесет с собой осадки в виде дождя и снега.