Синоптики предупредили жителей Актобе и еще 3 городов Казахстана
Синоптики предполагают, что 27 феврапя в них возможно ухудшение качества воздуха.
Сегодня, 08:08
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Сегодня, 08:08Сегодня, 08:08
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Синоптики обещают неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха 27 февраля в Жезказгане, Усть-Каменогорске, Риддере, Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
К слову, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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