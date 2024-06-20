Синоптики предупредили о наступлении засухи в пяти областях Казахстана

В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Алматинской и Улытауской областях в ближайшие 10 дней ожидается наступление засухи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

“В Жамбылской области в Байзакском, Таласском, Сарысуском, Жуалынском, Жамбылском и Рыскуловском районах, в Туркестанской области в Туркестанском, Сайрамском, Шардаринском и Жетысайском районах, в Кызылординской области в Аральском районе, в Алматинской области в Балхашском и Жамбылском районах и в Улытауской области в Улытауском районе ближайшие 10 дней ожидается наступление атмосферной засухи”, - говорится в сообщении.