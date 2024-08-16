Синоптики представили прогноз на осень в Казахстане

РГП "Казгидромет" представил прогноз на осень в Казахстане, передаёт BaigeNews.

Сообщается, что теплая и малоосадочная погода продержится только в первой декаде сентября, затем будет наблюдаться частая смена атмосферных фронтов, что приведет к неустойчивым погодным условиям на большей части республики.

Ожидаются дожди, порывистый ветер и частые колебания температуры воздуха, а в северных регионах ночью возможны заморозки до 1-7°С со знаком "минус".

В южных регионах, благодаря влиянию зоны высокого давления, осадков прогнозируется меньше нормы, и температурный фон останется относительно теплым. Однако, в течение месяца температура постепенно понизится: ночью от +15+23°С до +3+10°С, а днем от +25+35°С до +15+23°С.

В сентябре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1° на большей части республики, около нормы на западе, в горных районах востока и юго-востока страны.

Количество осадков в сентябре прогнозируется около нормы и больше нормы на большей части республики, меньше нормы – в южных регионах страны.