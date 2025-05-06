С 7 по 9 мая 2025 года жители Астаны, Алматы и Шымкента испытают на себе все проявления весенней погоды — от почти летнего тепла до гроз и града, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане в начале периода ожидается комфортная погода: переменная облачность и отсутствие осадков, дневные температуры поднимутся до +30°C. Однако уже 9 мая прогнозируется дождь, гроза и даже град, при этом усилится ветер с порывами до 20 м/с.

Алматинцев тоже ждет погодная контрастность: 7 и 8 мая столбики термометров поднимутся до +33°C, а небо будет преимущественно ясным. Но 9 мая - смена декораций: дневной дождь и гроза принесут освежающую прохладу до +28°C.

Самый жаркий старт периода - в Шымкенте. Уже 7 мая температура днем достигнет +37°C. Но праздничный день 9 мая обещает быть менее солнечным: ночью пройдут сильные дожди, а днем возможен град. Ветер усилится до 20 м/с, а температура снизится до +29°C.