Регионы с чрезвычайной пожарной опасностью назвали синоптики

В каких регионах Казахстана ожидается чрезвычайная пожарная опасность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

“В Мангистауской, Атырауской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, на севере, западе, юге Актюбинской областях, на западе, юге, в центре области Ұлытау, на севере, востоке Западно-Казахстанской, на севере, в центре Алматинской области, на севере, востоке области Жетісу, на юге Костанайской, Карагандинской областях и области Абай сохраняется высокая пожарная опасность”, - говорится в сообщении.

В пустынных районах Туркестанской, на западе, юге, севере Атырауской, на западе, юге Западно-Казахстанской, на востоке Кызылординской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.