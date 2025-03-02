Синхронист Виктор Друзин завоевал золото в Париже
Национальную сборную Казахстана во Франции представляют 24 атлета.
Сегодня, 17:16
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Сегодня, 17:16Сегодня, 17:16
120Фото: пресс-служба Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК.
На первом этапе Кубка мира по артистическому (синхронному) плаванию, который проходит в Париже с 28 февраля по 2 марта, казахстанский спортсмен Виктор Друзин завоевал золотую медаль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК.
Казахстанец стал лучшим в произвольной программе соло среди мужчин.
В соревнованиях принимают участие 167 спортсменов из 22 стран. Национальную сборную Казахстана представляют 24 атлета.
Видео: Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК
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