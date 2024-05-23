Сингапурская компания намерена наладить производство фосфорных удобрений в Казахстане

На полях казахско-сингапурского бизнес-форума состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с Амитом Лохиа, одним из руководителей корпорации Indorama – крупнейшего производителя нефтехимической продукции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Ведущий химический холдинг Азии, базирующийся в Сингапуре, имеет более 136 производственных площадок в 32 странах, а также входит в список крупнейших компаний мира Forbes Global 2000.

"Президент был проинформирован о заинтересованности компании реализовать инвестиционный проект по созданию полного цикла производства фосфорных удобрений на базе месторождений фосфоритов в Жамбылской области", - говорится в сообщении.

В июне 2023 года корпорация Indorama зарегистрировала дочернюю организацию Indorama Kazakhstan Mining в юрисдикции МФЦА для развития химической промышленности в Казахстане путем разработки новых месторождений.



Глава государства подчеркнул важность использования минеральных удобрений в агропромышленном секторе и пригласил Indorama Corporation всесторонне изучить перспективы инвестирования в создание химических производств на территории нашей страны.

Ранее сообщалось, глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Сингапур.

Токаев провел переговоры с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом. Позже глава государства провел встречу с премьер-министром Сингапура.

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии закрытия Казахско-сингапурского бизнес-форума. Создание совместного инвестфонда обсудил Токаев с главой сингапурской компании.