Синел и задыхался: в Павлодаре полицейские спасли двухлетнего мальчика

В Павлодаре двое патрульных помогли довезти ребёнка в больницу, где малышу вовремя оказали медпомощь, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области, вечером 29 декабря по улице Камзина к патрульным полицейским Казбеку Сыздыкову и Талгату Камзину обратился мужчина. Водитель авто Берик Алпысбаев пояснил, что в машине находится двухлетний ребёнок, который, возможно, отравился и уже начал синеть и задыхаться. Мужчина просил сопроводить их в больницу. Полицейские, включив сигнальные устройства, сопроводили авто с ребёнком в детскую областную больницу.

После осмотра врача малыша госпитализировали в реанимацию.

"Для нас главной задачей было спасение жизни ребёнка. Была важна каждая секунда, так как в это время на улицах города было многолюдно", – говорит старший инспектор службы БПП УП города Павлодара Казбек Сыздыков.

Родные мальчика искренне поблагодарили полицейских за спасение.

Как уточнили в управлении здравоохранения области, малыша осмотрел хирург в приемном покое.

"Мальчик 2021 года рождения доставлен в приёмное отделение хирургического корпуса с мамой в сопровождении полиции. В срочном порядке осмотрен дежурным врачом, учитывая тяжесть состояния экстренно госпитализирован в ОАРИТ. Медики диагностировали ему отёк и набухание вещества головного мозга, а также судорожный синдром. Выяснилось, что малыш состоит на учёте у невропатолога и нейрохирурга, так как в прошлом году попал в ДТП и получил открытую черепно-мозговую травму", – рассказали в облздраве.

В ведомстве уточнили, что мальчика осмотрел врач-инфекционист, который увидел у ребёнка признаки ОРВИ. В итоге маленького пациента планируют перевести в инфекционный стационар. По словам медиков, сейчас его состояние стабильное.