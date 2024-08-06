Синего омара с окрасом "сладкая вата" выловили в США
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Рыболовное судно выловило у берегов Нью-Касла в американском Нью-Гэмпшире редкого синего омара, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Обычно эти животные бывают оранжевыми, желтыми, синими, красными, а пойманная особь собрала в себе необычную смесь голубого с розовыми и фиолетовыми вкраплениями.
Владелец судна отвез свой уникальный улов ученым. Это оказался самец. Шанс встретить такой экземпляр – один на 100 миллионов. Подобный окрас для этого ракообразного – очень редкая мутация, его еще называют "сладкая вата".
Существуют также двухцветные омары, например, красные с одной стороны и черные с другой. Еще одна редкая окраска – ситцевая, которая представляет собой черно-оранжевый пятнистый рисунок.
Необычный омар теперь живет в Научном центре побережья в городе Рай, пишет IFL Science.
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