  • 6 Августа, 09:33
  • BAIGENEWS

Синего омара с окрасом "сладкая вата" выловили в США

Сегодня, 08:41
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"Мир 24" / Татьяна Константинова Сегодня, 08:41
Сегодня, 08:41
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Фото: "Мир 24" / Татьяна Константинова

Рыболовное судно выловило у берегов Нью-Касла в американском Нью-Гэмпшире редкого синего омара, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Обычно эти животные бывают оранжевыми, желтыми, синими, красными, а пойманная особь собрала в себе необычную смесь голубого с розовыми и фиолетовыми вкраплениями.

Владелец судна отвез свой уникальный улов ученым. Это оказался самец. Шанс встретить такой экземпляр – один на 100 миллионов. Подобный окрас для этого ракообразного – очень редкая мутация, его еще называют "сладкая вата".

Существуют также двухцветные омары, например, красные с одной стороны и черные с другой. Еще одна редкая окраска – ситцевая, которая представляет собой черно-оранжевый пятнистый рисунок.

Необычный омар теперь живет в Научном центре побережья в городе Рай, пишет IFL Science.

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