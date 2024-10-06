Символ слышащего государства: глава Союза уйгурской молодёжи высказался о важности референдума

Член Ассамблеи народа Казахстана, председатель Союза уйгурской молодёжи Казахстана Рустам Кайрыев считает, что именно сегодня у казахстанцев есть возможность выразить своё гражданское право, и им нужно воспользоваться, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Настал день, в который казахстанское общество может выразить свое гражданское право на референдуме, поэтому сегодня атмосфера патриотического выходного. Мы хотим, чтобы государство нас слышало, так вот сегодняшний референдум - это символ слышащего государства", - подчеркнул Рустам Кайрыев.

Глава Союза уйгурской молодёжи пояснил, почему важно участие каждого казахстанца в республиканском референдуме.

"Некоторые наши граждане недооценивают силу своего голоса, важность своего права, думают, что за них всё решено. Это не так. Ваш голос - исключительно ваш. Никто его не собирается забирать. Каждый гражданин сегодня должен принять взвешенное решение, ответственно подойти к нему. Мы живём в ХХI веке, в республике, которая всегда держит открытый мир для своих граждан, и достаточно взять в руки гаджет, открыть Интернет, включить телевизор, воспользоваться современной пословицей "Google вам в помощь", там масса информации о том, чем нам полезен шаг, за который сегодня мы идём на референдум", - сказал Кайрыев.

Он также напомнил, что референдум будет считаться состоявшимся, если в голосовании примет участие более половины граждан, имеющих право участвовать в нём.