Симулятор землетрясений подарили спасателям Алматы

Мобильный симулятор землетрясений разработали студенты Satpayev University для департамента по ЧС города Алматы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

С помощью симулятора алматинцев будут обучать навыкам поведения при разрушительном землетрясении. Его департаменту по ЧС города подарило руководство Казахского национального исследовательского технического университета имени Сатпаева.

Мобильный симулятор землетрясений разработали студенты вуза. Использовали для этого подручные средства. Он способен имитировать горизонтальные и вертикальные подземные толчки силой до девяти баллов.

На городских курсах спасатели покажут горожанам на деле, как вести себя при возникновении ЧС и как избежать травм. Попрактиковаться алматинцы смогут и во время выездных занятий сотрудников ДЧС по городу.

"Satbayev университет нам на безвозмездной основе передает мобильный симулятор. Конечно же, мы безмерно благодарны, что они первыми откликнулись на нашу просьбу, чтобы создали данный симулятор. Он намного облегчит нашу работу, позволит жителям нашего города через себя пропустить те ощущения, которые случаются при землетрясении до 9 баллов", — рассказал начальник департамента по ЧС города Алматы Нурлан Атыгаев.

Напомним, 4 марта в 11:22 жители Алматы ощутили сильные подземные толчки. В городе включили сирены и запустили перехват теле радио каналов.

Магнитуда землетрясения составила 6,1. Его почувствовали жители нескольких регионов Казахстана.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло в очаге разлома Кеминского землетрясения 1911 года. Чем были вызваны землетрясения, произошедшие в Алматы в январе и марте, а также советы по безопасности — в материале корреспондента BaigeNews.kz.