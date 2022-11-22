Симпозиум художников провели на Бозжыре, чтобы их картинами привлечь туристов

Фото: ЦОК Мангистауской области

Завершился второй этап симпозиума художников "Жеті әлем - жеті түс" в ущелье Бозжыра Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций региона.

В симпозиуме кроме местных мастеров кисти участвовали представители Кыргызстана и Узбекистана. Один из организаторов мероприятия, член Союза художников Актау Тынышбек Балтабаев пояснил, что для этого творческого мероприятия ущелье Бозжыра выбрали с целью развития туризма. Гости края увидят картины с изображением чудесной и своеобразной природы нашего края, и им обязательно захочется здесь побывать, уверен он.

"Изображая природу, художники часто передают через полотно то, что у них внутри: радость, задумчивость, грусть, мощь, мечтательность. И человек, который смотрит на картину, словно чувствует душу художника, он очень точно перенимает настроение, которое хотел передать автор. Вот что такое этюд", - говорит Тынышбек Балтабаев.

По его словам, в пленэре в урочище Бозжыра приняли участие 20 человек, включая региональных художников и студентов. В их числе студентка третьего курса Мангистауского колледжа искусств Айтолкын Сандешова. Этому искусству она отдала семь лет.

"Поначалу мне было очень трудно правильно нарисовать картину. А этот проект, в рамках которого мы посетили Айракты, Шеркалу и Бозжыру, дал много информации, опыта. Я убедилась, что каждый художник может рисовать по-разному, несмотря на то, что перед ними один объект. Гармония цвета у всех совершенно разная. Уверена, что если будет много таких проектов, то у нас появится возможность ближе познакомиться с нашей замечательной природой и овладеть тонкостями пейзажного рисунка", - делится девушка.