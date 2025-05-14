В Кокшетау сотрудники подразделения по противодействию киберпреступности пресекли деятельность иностранного гражданина, подозреваемого в использовании оборудования для виртуального мошенничества ,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках республиканской операции "Anti-Fraud", проводимой при координации прокуратуры региона, был выявлен факт эксплуатации SIM-box - устройства, с помощью которого аферисты создают виртуальные номера мобильной связи. Такие технологии широко применяются в схемах телефонного и интернет-мошенничества, позволяя злоумышленникам маскироваться и выходить на связь с потенциальными жертвами якобы из местных номеров.

У 21-летнего подозреваемого изъяты SIM-box, ноутбук, роутер и мобильный телефон. Предварительно установлено, что техника использовалась для обмана граждан на территории Казахстана.

Молодой человек арестован, в его отношении проводится досудебное расследование. Правоохранительные органы подчеркивают: борьба с кибермошенничеством остается приоритетом, особенно с учётом роста числа преступлений, совершаемых с использованием технологий.

Ранее мы сообщали, что иностранцев с оборудованием SIM-бокс для мошенничества задержали в Алматы.