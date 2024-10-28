Силы ОДКБ нанесли ощутимый удар по наркобизнесу

В соответствии с Планом основных мероприятий КСОПН ОДКБ на 2024 г. в период с 21 по 25 октября с.г. на территории государств – членов ОДКБ с целью пресечения каналов поступления наркотиков, их прекурсоров и аналогов, новых психоактивных и сильнодействующих веществ в регион ответственности ОДКБ, нейтрализации международных транснациональных наркогруппировок, а также ликвидации подпольного наркопроизводства и подрыва экономических основ наркобизнеса, в т.ч. легализации наркодоходов, проведена субрегиональная антинаркотическая операция "Канал-Авангард", передаёт BaigeNews.kz.

В операции приняли участие правоохранительные структуры, пограничные и таможенные органы, службы государственной безопасности, подразделения финансовых разведок государств – членов ОДКБ, а также наблюдатели из Китая, Ирана, ШОС, УНП ООН, ЕАГ, СНГ.

Международный координационный штаб по управлению операцией был развернут в г. Душанбе.

В операции было задействовано около 24 тыс. сотрудников компетентных органов, кинологические расчеты, беспилотные летательные аппараты, специальная и досмотровая техника.

"В результате скоординированных действий за период проведения операции, по информации уполномоченных национальных органов, из незаконного оборота на территории государств – членов ОДКБ изъято более 590 кг наркотических средств и психотропных веществ, в том числе мефедрона – более 111 кг, α-PVP – 10 кг, марихуаны – 31 кг, гашиша – 511 кг, героина – 4 кг, а также более 21 кг сильнодействующих веществ", - говорится в сообщении.

Выявлено 683 наркопреступления, из них: совершенных в групповых формах – 102, связанных с контрабандой – 21. Ликвидировано 7 нарколабораторий. Задержано 569 лиц за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 16 – находившихся в розыске. Выявлено 672 Интернет - сайта, посредством которых осуществлялось распространение запрещенной информации, связанной с наркотиками. У правонарушителей изъято 34 единицы огнестрельного оружия, 1457 штук ­ боеприпасов различного калибра.

Впервые в работе Международного координационного штаба по управлению операцией крыло подразделений финансовой разведки государств – членов ЕАГ объединило делегатов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана в целях совместной с органами наркоконтроля реализации одной из значимых задач операции – разрушения экономических связей наркопреступности. В качестве наблюдателя в совместной работе принял участие представитель финансовой разведки Ирана.

Подразделениями финансовой разведки в ходе реализации замысла операции выявлено свыше 16 тыс. подозрительных финансовых операций с участием более 200 лиц, предположительно причастных к незаконному обороту наркотиков. Общая сумма выявленных операций превышает 6 млрд руб., большая часть которых связана с транзитом денежных средств, внесением и снятием наличных, использованием "дроповых" банковских карт и криптовалютными транзакциями. Финансовыми разведками Казахстана и Таджикистана приостановлено движение денежных средств по 31 счету фигурантов на сумму около 2 млн рублей.

Компетентными органами государств – членов ОДКБ проведен ряд международных контролируемых поставок. Вскрыто и пресечено несколько ухищренных каналов контрабанды подконтрольных наркосоединений, задокументировано 2 факта легализации наркодоходов.

Совместными усилиями разоблачено несколько транснациональных организованных преступных сообществ.

Наблюдатели из Ирана и Китая проинформировали членов Международного координационного штаба о фактах изъятий на своей территории, в период проведения операции, в формате ОДКБ крупных партий подконтрольных препаратов.

25 октября 2024 г. в Душанбе состоялось предварительное подведение итогов операции, в котором приняли участие Председатель КСОПН ОДКБ, Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции А.И. Храпов и Директор Агентства по контролю наркотиков при Президенте Республики Таджикистан генерал-майор службы контроля наркотиков Самад Зафар Тогой.