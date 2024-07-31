Силовиков Казахстана планируют проверять на профессиональную добропорядочность

Агентство РК по противодействию коррупции подготовило законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции", передаёт BaigeNews.

В частности, в закон "О правоохранительной службе" хотят добавить новую статью:

Статья 54-2. Проверка на профессиональную добропорядочность.

В целях определения способности сотрудников выполнять свои правовые и профессиональные обязанности и полномочия честно, безукоризненно, справедливо, на высоком нравственном уровне, не допуская злоупотреблений служебным положением и полномочиями, соблюдая Конституцию и законодательство РК, в отношении их может быть проведено тестирование на профессиональную добропорядочность.

Кроме того сбор, обработку персональных данных будут производить без согласия субъекта или его законного представителя в случае организации и проведения тестирования на профессиональную добропорядочность.



Законопроект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 августа 2024 года.