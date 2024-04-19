Силовики задержали подозреваемых в экстремизме

17 апреля Алматы, Алматинской и Жамбылской областях КНБ во взаимодействии с МВД и при координации органов прокуратуры задержаны 4 граждан Казахстана, передает BaigeNews со ссылкой на пресс-службу КНБ. Они подозреваются в организации и участии в деятельности запрещенной на территории республики религиозно-экстремистской организации.

"В ходе обысков по местам их проживания изъяты большое количество религиозной литературы и иные вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по статье 405 Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что двое из задержанных лиц ранее были судимы за совершение аналогичного преступления.

Судом решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.