Силовики заблокировали в Шымкенте 18 Telegram-каналов с рекламой наркотиков

Сотрудники прокуратуры города Шымкента выявили незаконную пропаганду наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В рамках исполнения поручения генерального прокурора Республики Казахстан сотрудниками прокуратуры города в ходе мониторинга социальных сетей были выявлены Telegram-каналы, созданные с целью пропаганды, рекламы и продажи наркотических средств и психотропных веществ на территории города.

"В результате посредством информационной системы "Кибернадзор" были заблокированы Telegram-каналов с рекламой наркотиков", - отмечено в сообщении шымкентских прокуроров.

Кроме того, прокуратурой города работы в данном направлении ведутся на постоянной основе.