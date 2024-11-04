Силовики заблокировали в Шымкенте 18 Telegram-каналов с рекламой наркотиков
Сегодня, 09:50
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Сегодня, 09:50Сегодня, 09:50
245Фото: vesti-yamal.ru
Сотрудники прокуратуры города Шымкента выявили незаконную пропаганду наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В рамках исполнения поручения генерального прокурора Республики Казахстан сотрудниками прокуратуры города в ходе мониторинга социальных сетей были выявлены Telegram-каналы, созданные с целью пропаганды, рекламы и продажи наркотических средств и психотропных веществ на территории города.
"В результате посредством информационной системы "Кибернадзор" были заблокированы Telegram-каналов с рекламой наркотиков", - отмечено в сообщении шымкентских прокуроров.
Кроме того, прокуратурой города работы в данном направлении ведутся на постоянной основе.
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