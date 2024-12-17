Прокуратура Западно-Казахстанской области провела заседание Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью по вопросам противодействия наркотикам. Руководителям правоохранительных и специальных государственных органов даны конкретные поручения, которые уже показали положительные результаты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

При координации прокуратуры области ликвидирована нарколаборатория, расположенная в Алматинской области. Изъяты наркотические средства и оборудование для их изготовления. Задержаны лица, прибывшие из Костанайской области, для сбыта наркотиков. Пресечен канал сбыта из Актюбинской области.

"В целом после Координационного совета зарегистрировано свыше 50 досудебных расследований, выявлено 4 фитолаборатории. В рамках проекта "Нашақорлыққа жол жоқ" уничтожено более 350 реклам наркотиков", - отметили в прокуратуре.

Напомним, в ВКО будут платить гражданам за информацию о незаконном обороте наркотиков.