Силовики предупредили об ограничениях для водителей и пешеходов в Костанае

В Костанае 26 ноября в 15:00 на территории областного филиала РГУ "Национальный банк" пройдут плановые учения, направленные на отработку навыков взаимодействия комплексных сил полиции, противопожарной службы и скорой медицинской помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение регионального Департамента полиции.

В этой связи движение для автотранспорта и пешеходов будет временно закрыто на пересечении улиц Тәуелсіздік ― Баймагамбетова, Пушкина ― Баймагамбетова, Козыбаева ― Пушкина", - говорится в объявлении для населения Костаная.

Граждан призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам, выполнять законные требования представителей госорганов, а также доверять только официальной информацией, отметили управлении специализированной службы охраны Костанайской области.

Также стало известно, что в Астане перекроют дороги и поднимут в небо военные самолеты.