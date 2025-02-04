3 февраля был выявлен новый случай мошенничества, в котором использовался поддельный веб-сайт, имитирующий компанию Wildberries, передаёт BaigeNews.kz. На этом ресурсе была организована фальшивая промо-акция, однако площадку удалось оперативно заблокировать благодаря совместным усилиям Wildberries и Russ.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

Управление МВД России по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий ранее предупреждало в своем Telegram-канале о новой махинации, использующей имя Wildberries. На фальшивом сайте мошенники создавали видимость настоящих акций, чтобы обмануть пользователей и получить доступ к их личной информации.

Ранее управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в Telegram-канале предупредило о новой схеме мошенничества от имени Wildberries с использованием поддельной промо-акции.