Wildberries сообщил о блокировке фишингового сайта с поддельной акцией
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3 февраля был выявлен новый случай мошенничества, в котором использовался поддельный веб-сайт, имитирующий компанию Wildberries, передаёт BaigeNews.kz. На этом ресурсе была организована фальшивая промо-акция, однако площадку удалось оперативно заблокировать благодаря совместным усилиям Wildberries и Russ.
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
Управление МВД России по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий ранее предупреждало в своем Telegram-канале о новой махинации, использующей имя Wildberries. На фальшивом сайте мошенники создавали видимость настоящих акций, чтобы обмануть пользователей и получить доступ к их личной информации.
Ранее управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в Telegram-канале предупредило о новой схеме мошенничества от имени Wildberries с использованием поддельной промо-акции.
"Указанный в публикации МВД России ресурс был незамедлительно выявлен и заблокирован службой безопасности маркетплейса. Всего за 2024 год Wildberries и Russ выявила и заблокировала более 3 тыс фишинговых ресурсов, имитировавших сайт маркетплейса", — сообщили в объединенной компании.
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