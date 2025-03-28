  • 28 Марта, 16:56
  • BAIGENEWS

Силовики и спасатели оцепили улицы под Астаной

Антитеррористические учения в Косшы: улицы оцеплены, полиция в броне.

Сегодня, 16:11
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 16:11
Сегодня, 16:11
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Фото: Кадр видео

В Сети появилось видео, на котором вооруженные полицейские в бронежилетах, а также спасательные службы оцепили улицы в городе Косшы, передаёт BaigeNews.kz.

Как пояснили в Департаменте полиции Акмолинской области, 28 марта там проходят антитеррористические учения с участием силовых структур и местных органов.

Жителей призвали сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов.

В период учений возможны временные ограничения движения транспорта.

Власти просят отнестись с пониманием к возможным неудобствам.

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