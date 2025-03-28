В Сети появилось видео, на котором вооруженные полицейские в бронежилетах, а также спасательные службы оцепили улицы в городе Косшы, передаёт BaigeNews.kz.

Как пояснили в Департаменте полиции Акмолинской области, 28 марта там проходят антитеррористические учения с участием силовых структур и местных органов.

Жителей призвали сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов.

В период учений возможны временные ограничения движения транспорта.

Власти просят отнестись с пониманием к возможным неудобствам.