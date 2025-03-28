Силовики и спасатели оцепили улицы под Астаной
Антитеррористические учения в Косшы: улицы оцеплены, полиция в броне.
Сегодня, 16:11
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Сегодня, 16:11Сегодня, 16:11
95Фото: Кадр видео
В Сети появилось видео, на котором вооруженные полицейские в бронежилетах, а также спасательные службы оцепили улицы в городе Косшы, передаёт BaigeNews.kz.
Как пояснили в Департаменте полиции Акмолинской области, 28 марта там проходят антитеррористические учения с участием силовых структур и местных органов.
Жителей призвали сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов.
В период учений возможны временные ограничения движения транспорта.
Власти просят отнестись с пониманием к возможным неудобствам.
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