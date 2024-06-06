  • 6 Июня, 00:32
  • BAIGENEWS

Сильный ветер сорвал кровлю колледжа в Костанайской области

Сегодня, 00:07
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 00:07
Сегодня, 00:07
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

В Костанайской области сильный ветер сорвал кровлю с двух зданий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

В селе Мендыкара сорвало кровлю корпуса колледжа на всей площади (132 квадратных метра) и частично с общежития (50 квадратных метров). Жертв и пострадавших нет. 

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