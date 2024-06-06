Сильный ветер сорвал кровлю колледжа в Костанайской области

В Костанайской области сильный ветер сорвал кровлю с двух зданий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

В селе Мендыкара сорвало кровлю корпуса колледжа на всей площади (132 квадратных метра) и частично с общежития (50 квадратных метров). Жертв и пострадавших нет.