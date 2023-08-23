Сильный ветер сорвал кровлю четырёх многоэтажек и оставил без света сельчан в СКО

В селе Новоишимское Северо-Казахстанской области сильный ветер повредил фасады зданий и сорвал кровлю многоэтажных жилых домов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

По информации пресс-службы ДЧС СКО, около пяти часов вечера в селе наблюдался сильный порывистый ветер со скоростью до 30 метров в секунду, дождь и град. Из-за непогоды два населенных пункта - Новоишимское и Пески – остались без электричества.

Частично сорвана кровля трех многоэтажных жилых домов, в которых проживают 190 семей. Дома 1961, 1987 и 1988 годов постройки.

Повреждена кирпичная кладка и кровля жилого на 40 квартир, 1981 года постройки, фасадная часть здания партии Amanat и торгового центра "Нурсат".

Жертв и пострадавших нет. Проводится ликвидация последствий урагана. Будет создана комиссия для оценки материального ущерба.