Сильный ветер повредил здания в Мангистау, два человека в больнице
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Ветер с порывами до 30 метров в секунду бушевал сегодня в Мангистауской области. Часть абонентов остались без света, повреждены конструкции зданий, снесены остановки. Двое пострадавших находятся в больнице, передаёт BaigeNews.kz.
В ДЧС региона сообщили, что 5 ноября на территории области ожидается нестабильная погода из-за воздействия северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов.
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В Актау стройматериалы унесло с возводимой многоэтажки "Шахар Тауэрс" в 18-м микрорайоне. В 29-м микрорайоне у одного из домов сорвало часть крыши.
Навес с остановки сорвало в 32А микрорайоне.
Возле ТД "Дружба" и вовсе на людей упал незакреплённый остановочный комплекс. 52-летняя женщина находится в больнице в тяжёлом состоянии, 48-летний мужчина получил перелом руки.
В Каракияском районе повреждены крыши четырёх учреждений: зданий ДЧС, Казначейства и Дома культуры в посёлке Курык и школы в селе Жетыбай.
В Мунайлинском районе без крыш остались пропускной пункт компании "Мангистауская теплосеть", здание, где расположен ветеринарный отдел, и один из домов.
В Жанаозене сорвало крыши двух жилых домов, одного торгового центра и фасад многопрофильной больницы, повреждения от упавших конструкций получили две машины.
Из-за ураганного ветра отключились десять линий электропередач.
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