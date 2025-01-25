Синоптики "Казгидромета" прогнозируют 26 января в Казахстане погоду преимущественно без осадков. На западе, северо-западе и юге РК ожидается туман, в центре, юге, юго-востоке и востоке страны усиление ветра, передаёт BaigeNews.kz.

В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение:

26 января в области Жетысу ожидается ветер северо-восточный на востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

В области Улытау ожидается ветер восточный, юго-восточный на западе, севере, востоке области порывы 15-20, ночью на севере области временами 23 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер восточный с переходом на западный ночью в центре, на востоке области порывы 15-20 м/с.

В области Абай ожидается ветер юго-восточный на юго-западе, в центре области 15-20 м/с.

На западе Актюбинской области ожидается туман.

На севере, западе, юге Атырауской области и Атырау ожидается туман.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области на дорогах ожидается гололедица. Ветер восточный, юго-восточный ночью на юге области порывы 18-23 м/с. В Алматы на дорогах ожидается гололедица. В Конаеве на дорогах ожидается гололедица. Ветер восточный ночью порывы 18-23 м/с.

На западе, юге Костанайской области ожидается туман.

На западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.

В связи со сложными ледовыми явлениями в период 24-26 января 2025 года на гидрологическом посту река Бутак – село Бутак (Алматы) наблюдается резкое повышение уровня воды.