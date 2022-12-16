Сильный ветер и туман обещают синоптики казахстанцам 17 декабря

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"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение на 17 декабря в четырёх областях республики: Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Жетысу и Абайской, передаёт BaigeNews.kz.

В горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на горных перевалах 15-20 метров в секунду.

На юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20, порывы до 23 метров в секунду.

На юге, в центре Абайской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20, порывы 23 метров в секунду.

В районе Алакольских озер области Жетысу сохраняется усиление юго-восточного ветра 23-28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более.

Синоптики отмечают, что большая часть территории страны по-прежнему находится под влиянием Монгольского антициклона, поэтому там сохранится погода без осадков. Лишь на юго-западе и в центре с прохождением атмосферных фронтальных разделов, пройдет небольшой снег. На востоке республики, в горных районах юго-востока и юга ожидается усиление ветра. В Атырауской, Мангыстауской, в горных районах Туркестанской, Жамбылской областей ожидается туман.