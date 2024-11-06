Сильный ветер и гололёд: жителям Астаны рассказали, как обезопасить себя

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям города Астаны сообщили, что по данным РГП "Казгидромет" в столице 6-7 ноября ожидаются сильный ветер, гололёд и метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28, временами 30 м/с и более, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение ДЧС.

В этой связи, чтобы избежать травм и несчастных случаев при сильном ветре, граждане должны соблюдать меры безопасности:

при усилении ветра следует ограничить выход из зданий (оставайтесь в помещениях по возможности);

взять детей под контроль и не оставлять их без присмотра;

если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или в магазинах;

не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

очень опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

держитесь подальше и не оставляйте автотранспорт рядом с гнилыми и старыми деревьями.

"При чрезвычайной ситуации звоните на номер 101 и 112!" - объявили в столичном ДЧС.

Ранее сообщалось, что власти Астаны обратились к родителям школьников из-за непогоды.