Сильный ветер и гололёд: жителям Астаны рассказали, как обезопасить себя
Сегодня, 17:47
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Сегодня, 17:47Сегодня, 17:47
85Фото: rostov.rbc.ru
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям города Астаны сообщили, что по данным РГП "Казгидромет" в столице 6-7 ноября ожидаются сильный ветер, гололёд и метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28, временами 30 м/с и более, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение ДЧС.
В этой связи, чтобы избежать травм и несчастных случаев при сильном ветре, граждане должны соблюдать меры безопасности:
- при усилении ветра следует ограничить выход из зданий (оставайтесь в помещениях по возможности);
- взять детей под контроль и не оставлять их без присмотра;
- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или в магазинах;
- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
- очень опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
- держитесь подальше и не оставляйте автотранспорт рядом с гнилыми и старыми деревьями.
"При чрезвычайной ситуации звоните на номер 101 и 112!" - объявили в столичном ДЧС.
Ранее сообщалось, что власти Астаны обратились к родителям школьников из-за непогоды.
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