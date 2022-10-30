Сильный ветер и гололёд обещают синоптики казахстанцам в понедельник

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Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах страны и столице.

По данным "Казгидромета" на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега. Синоптики обещают казахстанцам туман, гололёд, усиление ветра, а на северо-западе страны — низовую метель, передаёт BaigeNews.kz.

Штормовое предупреждение на 31 октября объявлено в 13 регионах страны и столице.

В Астане временами ожидается гололёд.

Ночью и утром 31 октября в горных районах Жетысуской области синоптики прогнозируют туман. Ветер юго-западный, на северо-востоке области — порывы 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области ожидается ветер южный, юго-восточный днём на западе, в центре области 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром 31 октября на западе, в центре Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днём на северо-востоке области — 15-20 метров в секунду. В Актау утром ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, ночью по большей части, днём на востоке, юго-востоке области 15-20 метров в секунду. В Уральске ветер юго-западный, ночью порывы 18 метров в секунду.

31 октября ночью и утром на юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный, днём на западе области порывы 15-20 метров в секунду.

На большей части Атырауской области ожидается ветер юго-западный с порывами 15-20 метров в секунду. В Атырау ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

31 октября ночью на северо-востоке Актюбинской области ожидается гололёд, низовая метель. Ветер южный, юго-западный, на севере, западе, центре области порывы 15-20 метров в секунду. В Актобе ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью на западе, юге, востоке области, днём на востоке, западе Акмолинской области ожидается гололёд. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный днём на западе области 15-20 метров в секунду.

31 октября на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман, гололёд. Ветер юго-восточный, южный на севере, в центре, востоке области 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Усть-Каменогорске ветер юго-восточный, южный порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, западе Абайской области ожидается туман, гололёд. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на севере, западе, в центре области 15-20, порывы 23 метров в секунду.

31 октября на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер южный ночью на западе, лнем на большей части области порывы 15-20 м/с. г. Костанай: днем 31 октября ожидается ветер южный порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Павлодарской области ожидается гололёд.

Ночью и утром 31 октября в горных районах Жамбылской области туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду. В Таразе ночью и утром ожидается туман.