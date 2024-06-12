Пожар в Кувейте унес жизни 35 человек

В Кувейте произошел пожар в жилом многоэтажном здании, расположенном в районе Эль-Мункиф (юг страны), передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. В результате происшествия погибли 35 человек, десятки пострадали.

"Количество жертв возгорания достигло 35, оно будет еще уточняться после того, как удастся как следует осмотреть здание", – цитирует представителей полиции агентство AFP.

По словам правоохранителей, в здании в основном проживали рабочие, приехавшие на заработки из стран Азии.