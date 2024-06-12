  • 12 Июня, 15:31
  • BAIGENEWS

Пожар в Кувейте унес жизни 35 человек

Сегодня, 14:33
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Shutterstock/FOTODOM Сегодня, 14:33
Сегодня, 14:33
123
Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Кувейте произошел пожар в жилом многоэтажном здании, расположенном в районе Эль-Мункиф (юг страны), передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. В результате происшествия погибли 35 человек, десятки пострадали.

"Количество жертв возгорания достигло 35, оно будет еще уточняться после того, как удастся как следует осмотреть здание", – цитирует представителей полиции агентство AFP.

По словам правоохранителей, в здании в основном проживали рабочие, приехавшие на заработки из стран Азии.

Самое читаемое

Наверх