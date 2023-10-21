  • 22 Октября, 00:36
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Сильный пожар охватил сразу несколько построек в Талгаре

Вчера, 23:24
АВТОР
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скриншот с видео/instagram.com/kris_p_talgar Вчера, 23:24
Вчера, 23:24
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Фото: скриншот с видео/instagram.com/kris_p_talgar
Несколько построек загорелось из-за пожара в одном из частных домов Талгара, передаёт BaigeNews.kz.
 
Видео пожара появилось в социальных сетях. Автор публикации сообщил, что жители почувствовали сильный взрыв. 
 
Пожар произошёл вечером 21 октября. Спасатели ДЧС Алматинской области выехали на вызов в 19:06. Выяснилось, что по улице Амангельды в частном жилом доме загорелись хозяйственные постройки, бани, сарай и навес общей площадью 150 квадратных метров. От высокой температуры расплавился сайдинг (обшивка) соседней летней кухни площадью 6 квадратных метров.
 
Причина возгорания устанавливается.
"Пожар локализован в 20:07 и ликвидирован в 20:38. В его тушении были задействованы 15 сотрудников и пять единиц техники ДЧС Алматинской области. Факт взрыва газового баллона не зарегистрирован. Жертв и пострадавших нет", — рассказали в ДЧС.
В ведомстве добавили, что во время очередного рейда по соблюдению правил противопожарной безопасности в этот дом 28 февраля 2023 года с проверкой приходили сотрудники ДЧС.
 
 
 
 
 
 
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Публикация от KRIS_P_TALGAR (@kris_p_talgar)

 

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