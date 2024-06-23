Сильный подземный хлопок произошёл в Таразе

В Таразе рядом с многоэтажным домом произошёл, предположительно, хлопок газа, передаёт BaigeNews.kz.

Фото и видео с места происшествия в социальных сетях опубликовал паблик taraznews.kz.

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Это произошло в тёмное время суток во дворе дома. Произошедшее прокомментировали в ДЧС Жамбылской области.

"В ДЧС поступило сообщение, о том, что в пятом микрорайоне рядом с домом № 26 под землёй произошел хлопок. От ДЧС выехали пожарные — пять спасателей и две единицы техники, ЦМК — четыре человека и одна единица техники. Также к месту вызваны специалисты газовой службы, ЖЭС и Тараз су. Сведений о пострадавших не поступало. Причина устанавливается", — отмечается в сообщении ДЧС Жамбылской области, опубликованном к публикации.

Публикацию также прокмментировали представители госучреждения "ЖКХ, ПТ и АД акимата города Тараз". По их данным, коммунальные службы города выясняют причины произошедшего.