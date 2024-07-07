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Сильный ливень в Астане спровоцировал потоп в столичном аэропорту

Сегодня, 19:25
АВТОР
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пресс-служба Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Сегодня, 19:25
Сегодня, 19:25
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Фото: пресс-служба Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев

В соцсетях появились видео с протекающей крышей в международном аэропорту в Астане. Накануне на столицу обрушилась стена ливня с грозой, передаёт BaigeNews.kz.

Кадры с потопом внутри международного терминала прокомментировали в пресс-службе аэропорта.

"В ходе проведения ремонтных работ строительной компанией — подрядчиком в международном терминале аэропорта Астаны была повреждена водопроводная труба. На данный момент проводятся необходимые работы по устранению повреждений. Приносим извинения за  неудобства, делаем все возможное для устранения повреждений", — говорится в сообщении.

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