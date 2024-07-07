Сильный ливень в Астане спровоцировал потоп в столичном аэропорту

В соцсетях появились видео с протекающей крышей в международном аэропорту в Астане. Накануне на столицу обрушилась стена ливня с грозой, передаёт BaigeNews.kz.

Кадры с потопом внутри международного терминала прокомментировали в пресс-службе аэропорта.