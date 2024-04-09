Сильный дождь, туманы и гололёд ожидаются во вторник в Казахстане

Во вторник на большей части Казахстана ожидаются дожди, гроза, гололёд, усиление ветра и туманы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу РГП “Казгидромет”.

"На северо-западе, севере республики ночью пройдут осадки – дождь с переходом в снег, днём – дождь. В горных районах юго-востока прогнозируются осадки, временами сильные осадки – дождь, снег. В восточных, южных, юго-восточных областях ожидается сильный дождь, с грозой. Лишь на западе, юго-западе страны ожидается погода без осадков. По Казахстану ожидаются туманы, усиление ветра, на севере гололед, на юге, юго-востоке – шквал, град", - сказала пресс-секретарь РГП “Казгидромет” Алина Исмагулова.

В столице республики синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью осадки в виде дождя с переходом в снег, днём – дождь. Ночью и утром – туман. Ветер северо-западный, западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3, днем 7-9 тепла.

В Алматы также будет переменная облачность, во второй половине дня ожидается дождь, временами сильный, гроза, град. Ветер западный, северо-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-11, днём 15-17 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, утром и днем дождь, временами сильный дождь, гроза, шквал. Ветер северо-западный 8-13, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-11, днем 16-18 тепла.