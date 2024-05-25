Сильный дождь, снег и град: по Казахстану объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета", 26 мая на большей части территории страны ночью ожидаются осадки. На севере, в центре, в горных районах юго-востока республики – сильные дождь и снег, на севере, востоке, юго-востоке, днём в центре страны – сильные дожди, на севере, востоке, в центре, юге республики ожидается выпадение града, передаёт BaigeNews.kz.

Лишь на западе страны, и в Кызылоринской области будет ясная погода, без осадков. По республике ожидается порывистый ветер, гроза, на северо-западе, в центре, юге в ночные часы - туман.

Ночью на западе Акмолинской, Карагандинской, на севере области Улытау, Северо-Казахстанской области, на поверхности почвы на севере, в горных районах Туркестанской областей ожидаются заморозки 1-2 градуса.

На западе, юге Атырауской, на востоке Кызылординской, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской, на юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской области, юго-западе области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге области Абай, в пустынных районах Туркестанской области сохраяняется чрезвычайная пожарная опасность.

26 мая на юго-западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на юго-западе, северо-западе, северо-востоке, в центре области 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Акмолинской области ночью ожидаются сильные осадки (дождь с переходом в снег), днём ожидается сильный дождь. Днем на западе, севере, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на севере, юге, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. Ночью на западе области ожидаюстя заморозки 2 градуса. В Кокшетау днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

26 мая ночью и утром на западе, севере области Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ночью ожидается сильные осадки (дождь, снег), днем временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Конаеве ожидается ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с.

Днём области Улытау ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер западный с переходом на юго-западный 9-14 м/с, днем на севере, востоке, в центре области 15-20, временами 23 м/с. На севере области ожидаются заморозки 2 градуса. В Жезказгане ожидается гроза. Ветер западный с переходом на юго-западный 9-14 м/с, днем порывы 15-20, временами 23 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, туман. В Таразе ночью ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

Днём на юго-западе области Абай ожидается сильный дождь. На западе, севере, юге области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью на севере, западе области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, в центре, юго-западе области порывы 23-28 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днём ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

Днём на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на западе области 15-20, днем 15-20, на севере, западе области порывы 23 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае днём ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Днем на севере, востоке, юге области ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью на западе, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на востоке, юге области порывы 23-28 м/с. На северо-западе, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Усть-Каменогорск: 26 мая днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области сохраняется ветер западный в центре, на востоке области 15-20 м/с. 26 мая на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кызылорде днём ожидается ветер западный порывы 15-20 м/с.

26 мая на западе, юге Павлодарской области ожидается сильный дождь, днем гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на западный, на западе, юге области 15-20 м/с. В Павлодаре днём ожидается гроза.

26 мая днем в Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на севере, западе, юге области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на западе, севере области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе области порывы 23 м/с. Ночью на юге области ожидаются заморозки 2 градуса. В Петропавловске днём ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью порывы 15 м/с, днем 15-20 м/с.

26 мая на западе, юго-западе Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

26 мая в Актюбинской области ветер западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Актобе ветер западный днем порывы 15-18 м/с.

В Талдыкоргане днем ожидается сильный дождь, ветер северо-западный порывы 15-20 м/с

В Атырауской области ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-восточный днем на западе области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.