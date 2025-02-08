По прогнозам Казгидромета, 9 февраля на большей части территории страны ожидается преимущественно погода без осадков. На севере и востоке страны прогнозируется снег, на юге — снег с дождём, в горных районах юга – сильный дождь, передаёт BaigeNews.kz.

По Казахстану ожидается туман, усиление ветра, на северо-западе, севере, востоке – низовая метель, на севере, юге - гололёд.

В ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение.

9 февраля в центре, на востоке Кызылординской области и Кызылорде ожидаются гололед, туман.

На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Днём в центре, на юге Павлодарской области ветер западный порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается ветер западный порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Карагандинской области ожидается туман.

Днем на западе, севере, в центре области Абай ожидаются снег, низовая метель. Ночью и утром на севере, в центре области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юге, в центре области 15-20 м/с.

В области Улытау ожидается ветер северо-восточный ночью и утром на севере области порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель. Ночью и утром на севере, юге области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Днем на западе области ожидается гололед. Ветер западный, северо-западный днем на юго-востоке области порывы 15-20 м/с В Петропавловске ожидается туман.

На севере, востоке, в центре Актюбинской области сохранится низовая метель. Ветер северо-восточный на севере, востоке, в центре области порывы 15-20, в Мугалжарском районе временами 23 м/с. В Актобе ветер северо-восточный ночью порывы 15 м/с.

На севере, востоке, юге Акмолинской области и Кокшетау ожидается туман. Ветер западный, северо-западный на востоке области порывы 15-18 м/с.

На юге, в горных горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, ночью порывы 23 м/с. В Таразе временами туман.

На юге Костанайской области ожидается низовая метель. На севере, востоке области туман. Ветер северо-западный на юге области 15-20 м/с. г. Костанай: 09 февраля ожидается туман.