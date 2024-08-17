Сильный дождь и пыльная буря: где в Казахстане объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета", 18 августа на большей части территории страны сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на севере, востоке, юго-востоке страны – сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра, на юге – пыльная буря, передаёт BaigeNews.kz.

В Атырауской области, в области Абай, на севере области Улытау, на востоке области Жетысу, на юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Мангыстауской, на севере, юге Алматинской, на северо-западе Восточно-Казахстанской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской областях, в области Жетысу, на северо-западе Мангистауской, на юго-западе, северо-востоке Атырауской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на востоке, юге Карагандинской областей, на юге области Улытау, на западе, северо-западе, юге области Абай сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение.

18 августа в Астане днём ожидается гроза, возможен град. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днём на севере, востоке Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на юге, востоке, днем на большей части области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днём гроза.

На западе, севере, востоке, в центре Карагандинской области и Караганде ожидается гроза. Днем на западе, севере области возможен град.

Днём в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер западный днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. В Кызылорде днём ожидается пыльная буря. Ветер западный днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, юге, днем на севере области Абай ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. В Семее ночью ожидается гроза.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на большей части, днем на севере, востоке области гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ночью ожидается гроза.

Днём в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На востоке, юге, в горных районах области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный ночью в горных районах, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. В Таразе утром и днем ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, днем на севере области пыльная буря. Ветер северо-западный, западный ночью в горных и предгорных районах, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте гроза. Ветер северо-западный, западный порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер северо-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области и в Алматы временами ожидается сильный дождь, гроза, возможен град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 25 м/с. В Алматы утром и днем временами ожидается сильный дождь. Временами гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Конаеве днем временами ожидается сильный дождь. Временами гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20, временами 25 м/с.

Ночью на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, днем гроза, на юге, востоке области град, шквал. Ветер юго-западный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске 18 августа днем ожидается гроза.

На севере, западе, в центре Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на юге области 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается гроза.

В Западно-Казахстанской области ветер западный, северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На востоке, в центре, горных районах области Жетысу ожидается временами сильный дождь, град. Гроза. Ветер юго-западный на востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20, временами 25 м/с. В Талдыкоргане ожидается временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

В районе Алакольских озер области Жетысу ожидается ветер юго-западный порывы 30 м/с и более.