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pixabay.com/diego_torres Сегодня, 22:16
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Сегодня, 22:16
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Фото: pixabay.com/diego_torres

Сильный дождь, грозу и бурю ожидают в Астане 9 июня

Об ухудшении погоды предупредили синоптики жителей Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Казгидромет, 9 июня днём ожидается сильный дождь, гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, порывы 17-22 метра в секунду.

Сохраняется высокая пожарная опасность.

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Сегодня, 22:16
300
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