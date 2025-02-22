По прогнозам Казгидромета, 23 февраля на большей части территории Казахстана ожидается снег. На западе страны ожидается сильный снег, а на юго-западе и юге – дождь со снегом. На востоке и юго-востоке страны осадков не ожидается, передаёт BaigeNews.kz.

В некоторых регионах Казахстана ожидается туман и усиление ветра, на западе, северо-западе, севере и в центре ожидается метель. На северо-западе, юго-западе и юге ожидается гололед. В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

В центре, на юге и севере Кызылординской области ожидается туман и гололёд. В Кызылорде ожидается туман и гололёд ночью.

В Актюбинской области ночью ожидается снег. На севере, юге и в центре области прогнозируется сильный снег. Днём на севере и востоке области ожидается снег. Ветер северо-восточный, переходящий на юго-западный, ночью порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. В городе Актобе ночью ожидается сильный снег и метель.

В Западно-Казахстанской области ночью ожидается снег. На севере области прогнозируется сильный снег, днём на западе, севере и востоке ожидается снег. Ветер северо-восточный, переходящий на юго-восточный, ночью порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. В Уральске ожидается снег и метель.

В Алматинской области ветер юго-восточный, переходящий на юго-западный, порывы ветра достигнут 17-22 метров в секунду.

На западе, севере и востоке Костанайской области ожидается снег и метель. На юге области прогнозируются осадки в виде снега и дождя, а также гололёд и туман. Ветер северо-восточный, порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. В Костанае утром и днём ожидается снег и метель.

Утром и днём на западе и юге Акмолинской области ожидается снег и метель. На западе и северо-востоке области прогнозируется туман. Ветер северо-восточный, переходящий на восточный, порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на севере и востоке Атырауской области ожидается метель.

На севере и юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, переходящий на юго-восточный, на юго-востоке области порывы ветра достигнут 15-18 метров в секунду. В Усть-Каменогорске ночью и утром прогнозируется туман.

Ночью и утром на севере и востоке области Абай ожидается туман. Ветер восточный, переходящий на юго-восточный, на юге и в центре области порывы ветра достигнут 15-23 метров в секунду.

На западе, юге и востоке Северо-Казахстанской области ожидается метель. Ветер северо-восточный, порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днём ожидается северо-восточный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

На севере, западе и юге Павлодарской области ожидается метель. Ночью на востоке области прогнозируется туман. Ветер северо-восточный, порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

На западе, севере и в центре Мангистауской области ожидается туман и гололедица на дорогах. В Актау ожидается гололедица на дорогах.

Ночью на западе, юге и в центре области Ұлытау ожидается снег и метель. Днём на севере и в центре области прогнозируются осадки, на востоке – небольшие осадки в виде дождя и снега. На западе, севере и в центре области ожидается туман. Ветер восточный, переходящий на юго-восточный, порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. В Жезказгане ночью прогнозируется снег, днём осадки в виде дождя и снега, а также гололёд и метель.

Днём на западе Карагандинской области прогнозируются осадки, на севере области – небольшие осадки в виде дождя и снега, а также метель и гололёд. На западе и севере области ожидается туман. Ветер восточный, переходящий на юго-восточный, порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. В Караганде днём ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, а также гололёд.

Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также гололёд. Ночью и утром на севере, юге и в горных районах области ожидается туман. Ветер северо-восточный, порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. В Таразе ночью и утром ожидается туман.