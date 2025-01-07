По прогнозам "Казгидромета", на большей части республики 8 января пройдёт снег. Сильный снег ожидается в центре, ночью на севере, в горных районах юга и юго-востока, днём — на востоке страны, передаёт BaigeNews.kz.

На западе страны под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется туман, гололед, усиление ветра с метелью.

Сильный снег ожидается на востоке, в горных районах области Жетысу, на севере, востоке, юге Карагандинской, ночью на юге, востоке Акмолинской, в горных районах Жамбылской, Туркестанской и Алматинской областей, днем на севере, юге области Абай и Восточно-Казахстанской области.

В большинстве регионов страны и столице объявлено штормовое предупреждение.

В Астане 8 января ночью временами ожидается сильный снег, метель, днем низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке Акмолинской области ожидается сильный снег. Ночью ожидается метель, днем на севере, востоке области низовая метель. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с, ночью временами 25 м/с. В Кокшетау ночью ожидается низовая метель.

Ночью на западе, севере, днем на востоке, в центре Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью ожидаются гололед, низовая метель. Ожидается туман.

На севере Актюбинской области ожидается низовая метель, туман.

Днём на севере, юге области Абай ожидается временами сильный снег. Метель. На востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. В Семее днем ожидается метель. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-18 м/с.

Ночью на юге, востоке, в центре Кызылординской области ожидаются гололед, низовая метель. На севере, востоке области туман. Ветер северо-западный с переходом на восточный ночью на юге, востоке, в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде ночью ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на восточный ночью 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке, днем на западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На востоке области туман. Ветер западный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидается ветер южный, юго-восточный днем на севере области порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области ожидается метель. Ветер северо-западный на западе, севере, юге области 15-20 м/с.

На востоке, в горных районах области Жетысу ожидаются сильный снег, туман. Низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный на востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20, временами 25 м/с. В Талдыкоргане утром и днем ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В предгорных, горных районах Алматинской области временами ожидается сильный снег. На севере, юге, в горных районах области временами туман, гололед. Ветер северо-западный на севере, юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. В Алматы ночью временами ожидается сильный снег. Временами туман, гололед. В Конаеве временами туман, гололед. Ветер северо-западный временами порывы 18-23 м/с.