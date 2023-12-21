В условиях благоприятного бизнес-климата

2023 год Актюбинская область завершает стабильными показателями социально-экономического развития. Ожидается, что приток инвестиций в область превысит триллион тенге. Цифра достижима, потому что за 10 месяцев года в экономику региона привлечено порядка 804 миллиардов тенге.

В регионе запущен ряд важных инвестиционных проектов. В частности, фабрика по переработке шламов. В результате её работы будет переработано 14,5 миллиона тонн исторически накопленных отходов. Проект окажет положительное влияние на экологию региона. С открытием фабрики создано более 270 новых рабочих мест. А на новом заводе по производству мобильных буровых установок, обеспечивающем внутренний рынок необходимым нефтяным оборудованием, трудоустроено 100 человек.

Есть и менее дорогостоящие проекты, но не менее важные для развития региона. В их числе новый цех Ново-Альджанского мелькомбината, который может обеспечить комбикормами регионы Западного Казахстана.

В ближайшие четыре года в Актюбинской области планируется реализовать 51 крупный инвестиционный проект на сумму 4,1 триллиона тенге. Среди них есть и уникальные. К примеру, завод по производству теплосберегающих строительных материалов из овечьей шерсти, завод QazCement Industries, выпускающий миллион тонн продукции, полностью покрывающей потребность области в цементных материалах, заводы по переработке никель-кобальтовых руд, составляющие основу производства электроники.

Кроме того, в этом году крупнейшие промышленные предприятия - ERG, СНПС-Актобемунайгаз и Актюбинская медная компания - направили 200 миллиардов тенге на модернизацию и расширение предприятий.

В регионе действует одна из самых крупных школ в стране и филиал старейшего зарубежного технического вуза.

В области введено в эксплуатацию пять школ, среди которых выделяется школа "Смарт Білім", являющаяся одной из крупнейших в стране – в учебном заведении могут обучаться более пяти тысяч учеников. Несмотря на то, что школа построена на собственные средства предпринимателя, дети занимаются бесплатно в рамках госзаказа. Школа оснащена передовыми технологиями и оборудованием. Особо стоит отметить кабинет ArtLab, специализирующийся на развитии творческого мышления, образовательный проект ArtNation.kz, в рамках которого учащиеся 1-11 классов осваивают 3D-моделирование по актуальным ІТ-направлениям.

В ближайшие два года в регионе построят ещё 44 новые школы. Пока же в области 4 трёхсменных и 5 аварийных школ, а также 41 старая школа, которые не соответствуют современным требованиям. По 6 старым школам уже есть конкретные решения. Вопросы оставшихся 35 сельских школ будут решаться поэтапно в течение ближайших 5 лет.

В рамках выполнения поручения главы государства в этом году на базе Актюбинского регионального университета имени Жубанова открылся филиал ведущего зарубежного технического вуза Heriot-Watt. Образовательные программы выбраны с учётом потребностей индустрии в технических специальностях в западном регионе страны. Первые 300 студентов на грантовой основе уже начали обучение на трёх факультетах "Нефтяная инженерия и энергоменеджмент", "Электроэнергетика" и "Компьютерная инженерия".

В рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в Актюбинской области успешно завершено строительство трёх медицинских объектов. Медпункты построены в сёлах Аккудук Хромтауского района и Булакты Мугалжарского района, врачебная амбулатория в селе Кемерши Байганинского района. Медицинские пункты на 20 посещений в смену, также как и врачебная амбулатория на 60 посещений оснащены современным оборудованием, новой мебелью.

Кроме того, ещё пять объектов находятся на завершающей стадии строительства и будут введены в эксплуатацию до конца года.

Всего в рамках нацпроекта в регионе планируется построить 29 медицинских объектов, что позволит своевременно предоставлять квалифицированную медицинскую помощь для более чем 15 тысячи жителей отдаленных сельских населенных пунктов.

Повышение доходов и трудоустройство

Актюбинская область показывает положительные результаты в сферах доходов и трудоустройства. В соответствии с планом занятости населения в этомм году планируется привлечь 53 тысячи безработных и самозанятых к активным мерам занятости.

По проекту "Бастау Бизнес" на обучение основам предпринимательства направлено 9 267 человек, что более чем в два раза больше запланированного. 561 человек получил безвозмездный государственный грант на реализацию новых бизнес-идей. Льготные кредиты для молодёжи по ставке 2,5% получили 206 человек.

Средняя заработная плата за 9 месяцев составила 314,1 тысячи тенге, что на 18,9% больше, чем в прошлом году.

АПК, логистика, энергетика

Стабильно развивается сельское хозяйство. На государственную поддержку отрасли направлено 14,5 миллиарда тенге. Для поддержки сельхозтоваропроизводителей в регионе дополнительно выделили 2,9 миллиарда тенге на возмещение затрат на корма. Благодаря оказанной господдержке по итогам 10 месяцев этого года в сельском хозяйстве произведено продукции на сумму 397 миллиардов тенге.

В рамках проекта "Ауыл аманаты" на сегодня уже одобрено 1627 проектов на сумму 7,3 миллиарда тенге. В результате личными подсобными хозяйствами приобретено более 219 тысяч птиц, засеяно 210 гектаров овощных и бахчевых культур, построено 77 мини-теплиц общей площадью более гектара.

Также в эксплуатацию введены 101 кондитерский цех и пекарня, 129 молочных и 65 мясоперерабатывающих мини-цехов и более 430 других проектов малого бизнеса. В сельской местности создано 1210 новых рабочих мест, 1062 человека зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.

Состояние дорог

Доля дорог в нормативном состоянии – порядка 75%. Показатель невысокий, и потому местные власти намерены его наращивать. В этом году отремонтировано 458 километров дорог местного значения на общую сумму 33 миллиарда тенге. В планах на 2024 год - отремонтировать не менее 480 километров дорог и довести долю трасс в нормативном состоянии до 82%.

Что касается дорог республиканского значения, то проблемным участком является изношенная республиканская дорога "Актобе – Улгайсын". Проведён текущий ремонт на участке "Актобе-Хромтау-Карабутак". Указанная дорожная сеть загружена в 5 раз больше. В связи с этим дорогу протяженностью 262 километра планируется перевести из 3-й категории в 1-ю с расширением до 4 полос. Стоимость проекта в среднем составит около 560 миллиардов тенге. В следующем году первым этапом будет начато строительство 2-х участков протяженностью 56 километров.

Также начат ремонт дороги республиканского значения "Кандыагаш-Шалкар" (259 км), построенной еще в 60-70-х годах прошлого века и не ремонтировавшейся около 30 лет. Отремонтировано 20 километров. На следующий год при поддержке министерства транспорта планируется отремонтировать еще 75 километров.

Большие изменения в ближайшие годы предстоят и в сфере энергетики. АО "Актобе ТЭЦ" является единственным источником централизованного теплоснабжения Актобе. В этом году утверждённая инвестиционная программа на 2023-2027 годы изменена с 4,9 миллиарда тенге на 22,5 миллиарда тенге. Согласно обновленному проекту помимо работ по капитальному ремонту, реконструкции основного оборудования предусмотрено строительство 2 новых котлов. В целом планируется снизить износ оборудования к 2029 году с 41,5% до 36,2%.

В рамках новой тарифной политики ТОО "Энергосистема" в инвестиционную программу предприятия были включены и внесены изменения по реконструкции и модернизации инженерных объектов и сетей. В соответствии с ранее утвержденной программой планировалось провести ремонт 66 подстанций, 473,5 километра электрических сетей. По новой программе будет обновлено оборудование на 116 подстанциях и отремонтировано 1 140,9 километра электрических сетей.

Строительство и ЖКХ

В сфере строительства и ЖКХ в Актюбинской области за 10 месяцев за счёт всех источников финансирования введено 818 тысяч квадратных метров жилья. Более того, планируется достичь рекордный показатель в 1,3 миллиона квадратных метров жилья к концу года.

Особое внимание уделено социальному жилью. Список нуждающихся в жилье из государственного жилищного фонда в Актобе состоит из 27 621 гражданина. До конца года предусмотрено обеспечение жильём 624 очередников. Квартиры получат дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, многодетные матери и представители других социально уязвимых групп населения.

В целом Актюбинская область завершает год с хорошими показателями, ряд из которых выше года предыдущего. А темпы развития, свойственные сильному региону, свидетельствуют о хорошем заделе на будущее.