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kazhydromet.kz Сегодня, 19:03
169
Сегодня, 19:03
169
Фото: kazhydromet.kz

Сильные осадки прогнозируют в ближайшие дни в Казахстане

Синоптики "Казгидромета" сообщили о том, какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня, передаёт BaigeNews.kz.

"14 марта на западе, 14-15 марта на северо-западе, 15-16 марта на севере, востоке, весь период в южных регионах страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки виде снега и дождя, на юге преимущественно дождь", - говорится в прогнозе.

Кроме того, по республике ожидаются туманы, в северной половине – гололёды, временами усилится ветер.

В температурном фоне сильных изменений не произойдёт.

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#погода #Казгидромет
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:03
169
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