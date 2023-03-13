Сильные осадки прогнозируют в ближайшие дни в Казахстане

Фото: kazhydromet.kz

Синоптики "Казгидромета" сообщили о том, какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня, передаёт BaigeNews.kz.

"14 марта на западе, 14-15 марта на северо-западе, 15-16 марта на севере, востоке, весь период в южных регионах страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки виде снега и дождя, на юге преимущественно дождь", - говорится в прогнозе.

Кроме того, по республике ожидаются туманы, в северной половине – гололёды, временами усилится ветер.

В температурном фоне сильных изменений не произойдёт.