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pixabay.com Сегодня, 19:47
197
Сегодня, 19:47
197
Фото: pixabay.com

Сильные осадки прогнозируют синоптики в Казахстане

Прогноз погоды на ближайшие три дня в Казахстане представили в Казгидромете, передаёт BaigeNews.kz.

"Северная половина республики будет находиться под влиянием поля повышенного давления, сохранится морозная, безветренная и ясная погода без осадков. На остальной территории Казахстана под влиянием атмосфеных фронтальных разделов прогнозируются осадки: на западе страны преимущественно снег, на востоке - снег с низовой метелью, а в южной половине республики прогнозируются осадки, временами сильные (дождь, мокрый снег)", - говорится в сообщении.

Также ожидается повышение температуры воздуха в южных регионах днем до плюс 7-12 градусов. На севере и юге страны возможен туман, на юге - усиление ветра.

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#погода #Казгидромет
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:47
197
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