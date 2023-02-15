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  • Сильные осадки прогнозируют синоптики в Казахстане в ближайшие дни
pixabay.com Сегодня, 20:59
117
Сегодня, 20:59
117
Фото: pixabay.com

Сильные осадки прогнозируют синоптики в Казахстане в ближайшие дни

Синоптики Казгидромета сообщили, какой будет погода в ближайшие трое суток в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Обширный антициклон будет формировать погоду на большей части республики. Лишь западные районы будут под влиянием циклона, который смещается с запада на восток. Под влиянием фронтальных разделов в отдельных районах республики пройдёт снег, на юге и юго-востоке страны осадки в виде дождя и снега", - говорится в прогнозе.

16-18 февраля в горных районах юга, юго-востока ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В южной половине республики возможен гололёд, в горных и предгорных районах - туманы.

В северной части страны временами будет усиливаться ветер и отмечаться низовая метель.

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#погода #Казгидромет
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:59
117
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